Com a camisa do Vasco, Medel desembarga no Rio para assinar contrato até o fim de 2024

Rio - Terceiro reforço do Vasco para o segundo semestre, o volante Gary Medel, de 35 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado. O jogador já chegou vestindo a camisa do Cruz-Maltino, irá realizar exames e vai assinar contrato com o clube carioca até o fim de 2024.

Na última terça-feira, o veterano encerrou uma passagem que durou quatro temporadas pelo Bologna, da Itália. Na última temporada, Medel entrou em campo em 31 jogos e deu uma assistência com a camisa do clube europeu.

Formado nas categorias de base da Universidad Católica, Medel atuou no Boca Juniors, antes de iniciar sua carreira europeia em 2011. Ele passou por Sevilla, Cardiff, Inter de Milão, Besiktas, até chegar ao Bologna em 2019.



A contratação de Garry Medel, de 35 anos, vai na linha de planejamento do Vasco de tornar o atual elenco mais experiente com as contratações para o segundo semestre. Maicon, que veio do Santos, tem 34 anos, e Serginho, que atuava no futebol turco, tem 28 anos.