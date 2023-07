Dono do pior ataque do Brasileirão, Vasco ainda não marcou em São Januário no campeonato

São Januário sempre foi a fortaleza do Vasco, até mesmo nas piores fases. Na Série B do ano passado, por exemplo, o Cruz-Maltino foi o último mandante a perder a invencibilidade, o que só aconteceu na penúltima rodada. Entretanto, 2023 apresenta um cenário diferente. Até aqui, o Gigante da Colina não conseguiu vencer nem marcar um gol sequer dentro de sua casa neste Campeonato Brasileiro.

No total, o Vasco enfrentou quatro adversários em São Januário na competição. Bahia; Santos; Goiás; e Cruzeiro. Em todas as partidas, o placar foi o mesmo: derrota por 1 a 0. Consequentemente, o Cruz-Maltino ainda não sabe o que é vencer na Colina Histórica no Brasileirão 2023.

Os únicos gols marcados pelo Vasco como mandante aconteceram fora do estádio: empatou com o Palmeiras em 2 a 2, no Maracanã; perdeu de goleada para o Flamengo por 4 a 1, também no Maracanã; e venceu o Cuiabá por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro.

O número é um reflexo da má fase do Gigante da Colina, que ainda é dono do pior ataque do Campeonato Brasileiro. O time fez apenas 11 gols nas 14 partidas que disputou. Todas as demais equipes da competição marcaram pelo menos 12.



JOGOS DO VASCO EM SÃO JANUÁRIO

Vasco 0x1 Bahia

Vasco 0x1 Santos

Vasco 0x1 Goiás

Vasco 0x1 Cruzeiro

JOGOS DO VASCO COMO MANDANTE FORA DE SÃO JANUÁRIO

Vasco 2x2 Palmeiras (Maracanã)

Vasco 1x4 Flamengo (Maracanã)

Vasco 1x0 Cuiabá (Luso-Brasileiro)