Em baixa no Vasco, Orellano atrai o interesse de clube argentino

Rio - Com problemas de adaptação desde que chegou ao Vasco, o argentino Luca Orellano pode estar de saída do Cruz-Maltino. Segundo a "TyC Sports", o Boca Juniors tem interesse na contratação do atacante de 23 anos.

O veículo revelou que Juan Román Riquelme, ídolo e vice-presidente do clube argentino, ligou para Orellano para falar sobre o negócio. Entretanto, nenhuma oferta foi confirmada entre as duas partes. A negociação com o atacante seria por empréstimo.

Orellano chegou ao Vasco neste ano, em negociação junto ao Vélez Sarsfield onde o Cruz-Maltino desembolsou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões na cotação da época). Entretanto, o argentino vem mostrado dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e ainda não conseguiu fazer uma atuação empolgadora.

Orellano disputou 15 jogos com a camisa do Vasco, sendo as duas últimas partidas, nas derrotas para Botafogo e Cruzeiro, como titular. Ele ainda não fez nenhum gol e deu nenhuma assistência pelo Cruz-Maltino.