Lucas Pratto confirma interesse do Vasco e afirma: 'Sempre tive o desejo de voltar ao futebol brasileiro'

O atacante Lucas Pratto, que está livre no mercado, confirmou que o Vasco entrou em contato com seus representantes e disse que tem o desejo de retornar ao Brasil. O jogador também garantiu que se sente bem física e mentalmente e ainda ressaltou que quer ir para onde possa competir no "máximo nível".

"Sempre tive o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Sei que o Vasco entrou em contato com meus representantes, mas não sei se houve oferta. Mas sempre vejo com bons olhos voltar à liga brasileira", disse Lucas Pratto, em entrevista ao site "ge".

"Aos 35 anos, meu próximo passo é estar em um lugar para poder desfrutar, competir no máximo nível. A verdade é que me sinto muito bem fisicamente e mentalmente. Uma volta ao Brasil seria boa, eu gostaria. Creio que estou em condições para isso", completou.

Lucas Pratto atuou no futebol brasileiro entre 2015 e 2017. No período, ele vestiu as camisas de Atlético-MG e São Paulo. O último clube do atacante foi o Vélez Sarsfield, da Argentina. Ele jogou no time entre 2012 e 2015 e retornou para uma segunda passagem em 2021. Ele tinha vínculo até o fim de 2023, mas rescindiu contrato no dia 07 deste mês.



"Creio que o clube, em 2023, não está funcionando da maneira que todos querem. Muitas coisas não foram bem-feitas. Por isso, creio que, esportivamente, o time não funcionou. Decidi sair seis meses antes porque creio que não estamos no mesmo pensamento, a diretoria e eu, e creio que a melhor maneira era que cada um siga seu caminho. É o melhor para o clube e para mim era essa decisão", explicou.

Atualmente, o Vélez vive má fase e é o 22º colocado do Campeonato Argentino, com apenas 25 pontos. Além disso, no início do mês passado, o então técnico Ricardo Gareca pediu demissão do cargo após comandar a equipe em 12 jogos.