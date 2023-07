Gustavo Alfaro teria recusado proposta do Vasco, diz TV argentina

Rio - Alvo do Vasco para assumir a equipe carioca, o técnico Gustavo Alfaro, de 60 anos, teria recusado a primeira investida do Cruz-Maltino. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, da TYC Sports, emissora de TV da Argentina, a tendência é que o comandante não aceite dirigir o clube do Rio de Janeiro.

Gustavo Alfaro tem 60 anos e está livre no mercado desde a saída do Equador, Seleção que comandou na última Copa do Mundo, em 2022. Em seu currículo, o argentino acumula passagens por Boca Juniors, Huracán, Gimnasia, Tigre, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, San Lorenzo, Quilmes, Belgrano e Atlético Rafaela, todos da Argentina.

O Vasco vive situação delicada na temporada e a contratação de um treinador nos próximos dias é considerada essencial para o planejamento do clube carioca. Caso, Gustavo Alfaro realmente rejeite o Cruz-Maltino, uma nova opção será tentada.