Vasco fica mais distante de acerto com o técnico Gustavo Alfaro

Rio - O Vasco voltou à estaca zero em sua busca por um novo técnico. De acordo com o site “ge”, a reunião do clube com Gustavo Alfaro, na última segunda-feira (10), terminou sem acordo e o treinador argentino ficou mais longe de São Januário.



Segundo o portal, o principal entrave na negociação com Alfaro é o elenco do Vasco. O técnico considera que o desafio de permanecer na Série A é muito grande com o plantel que teria à disposição.



O nome de Alfaro foi bem avaliado pelo Vasco e pela 777 por conta de sua experiência. Nó entanto, com o entrave na negociação, o Vasco deve partir para outro nome no mercado.



Desde a saída de Maurício Barbieri, o Cruz-Maltino tem encontrado dificuldades na busca por um novo treinador. Paulo Pezzolano, Diego Alonso, Eduardo Coudet e Rogério Ceni foram procurados, mas nenhum mostrou interesse. Após a derrota para o Cruzeiro, no último sábado (8), o diretor Paulo Bracks prometeu anunciar o novo treinador nesta semana.



“O sentimento é de muita vergonha. Eu estou, e todos no vestiário também. Com raiva, frustrados, não tem inércia aqui. Os resultados são inadmissíveis, inaceitáveis. Na próxima semana teremos um novo comando técnico, vamos anunciar no momento oportuno”, declarou.



O novo treinador terá a difícil missão de livrar o Vasco do quinto rebaixamento de sua história. Atualmente, o time carioca ocupa a penúltima colocação do Brasileirão, com apenas nove pontos.