Medel manda mensagem para os torcedores do Vasco: 'Estando juntos, vamos conseguir reverter a situação'

Pouco depois de ser anunciado como reforço do Vasco para a sequência da temporada, Gary Medel mandou uma mensagem para os torcedores. Por meio das redes sociais do clube, o volante mostrou confiança na recuperação do Gigante da Colina e destacou que chega para entregar tudo o que puder tanto dentro quanto fora dos gramados.

"Olá, sou Gary Medel e quero agradecer pelas boas-vindas deste grande clube, que é o Vasco. Espero poder trazer resultados positivos. Sei que, estando juntos, vamos conseguir reverter a situação, a voltar a vencer, ter tudo de melhor. Obviamente vou entregar tudo que puder aqui no clube, dentro e fora de campo. Por isso estou aqui. Vou dar o meu melhor em todas as partidas. Então, vamos. Um abraço muito grande para todos. Muitas bênçãos e sucesso", disse Medel.

Medel, que firmou contrato válido até o fim de 2024, é o terceiro reforço do Cruz-Maltino para a temporada. Antes dele, o Vasco já havia anunciado as chegadas de Serginho e Maicon - ambos, inclusive, estrearam pelo Gigante da Colina no último fim de semana.

Esta será a primeira experiência do volante no futebol brasileiro. Ele iniciou a carreira na Universidad Católica-CHI, passou pelo Boca Juniors e, depois, partiu para o futebol europeu.

O volante defendeu o Sevilla, o Cardiff, clube do País de Gales que disputa a Premier League, a Inter de Milão, o Besiktas, da Turquia, e o Bologna, da Itália, seu último clube. Pela seleção chilena, Medel foi bicampeão da Copa América.