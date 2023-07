Novo técnico do Vasco, Ramón Díaz chega ao Rio de Janeiro

Rio - Novo técnico do Vasco , Ramón Díaz, e seu filho, Emiliano Díaz, chegaram ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (12). O treinador argentino, que vai assinar contrato com o clube carioca até o fim de 2024, foi recebido por alguns torcedores e jornalistas no saguão do Aeroporto do Galeão. As informações são do "ge".

Ramón Díaz irá para o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, conhecer as instalações de treino do Vasco e ser apresentado ao elenco. O novo técnico vai receber o bastão do interino William Batista, que vai voltar a treinar o sub-20 já com a missão do duelo com o Flamengo pela final do Carioca da categoria.

O treinador vai comandar seu primeiro treino do Vasco na parte da tarde, e terá um trabalho de 11 dias até o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, no dia 23 de julho, em São Januário. O jogo contra o América-MG, pela 15ª rodada, que seria no dia 15, foi adiado.

Ramón Diaz chega para comandar o Vasco após a demissão de Maurício Barbieri há pouco mais de três semanas. O Cruz-Maltino, que buscava por um técnico estrangeiro, foi comandado por William Batista, do sub-20. Nesse período, o clube carioca perdeu duas partidas e venceu uma.

O último trabalho de Ramón Díaz foi no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita atualmente comandado por Jorge Jesus. Além disso, tem passagens pelo River Plate, Libertad, San Lorenzo e a seleção do Paraguai.



Em 2020, Ramón Díaz foi anunciado como treinador do Botafogo. No entanto, com problemas de saúde, o técnico acabou nem assumindo o cargo. Após uma sequência negativa sob o comando do Emiliano Díaz, filho do técnico que dirigiu o Alvinegro como interino, o argentino acabou sendo demitido.