Depois de acertar com Ramón Díaz, Vasco foca em últimos reforços para fechar elenco

Rio - Após dias de indefinição, o Vasco acertou com Ramón Díaz, de 63 anos, para ser o novo comandante do clube carioca. Com a escolha do técnico, o Cruz-Maltino irá focar em concluir suas contratações para o segundo semestre. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o clube carioca poderá fechar com mais cinco reforços.

Lucas Pratto é um deles. O atacante argentino, que deixou o Vélez, já recebeu uma proposta e deverá definir o futuro nos próximos dias. Além do atleta, o Cruz-Maltino deseja fechar com um zagueiro, com um lateral-esquerdo, com um volante e um apoiador.

Até o momento para o segundo semestre, o Vasco já oficializou a contratação de três jogadores. O zagueiro Maicon, de 34 anos, que estava no Santos, o volante Gary Medel, de 34 anos, que veio do Bologna, da Itália, e o atacante Serginho, de 28 anos, que defendia o Giresunspor, da Turquia.

Lembrando que o perfil de contratações do Vasco para o segundo semestre tem sido de jogadores mais experientes. O entendimento é que o elenco formado no começo do ano era muito jovem e devido a situação delicada da equipe na Série A é preciso de nomes com mais rodagem.