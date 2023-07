Ramón Díaz faz indicações, e Vasco prioriza a contratação de meia

Rio - A contratação de um apoiador é a grande prioridade do Vasco neste momento. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o novo treinador da equipe, Ramón Díaz, fez indicações e o clube carioca trabalha com a possibilidade de buscar até mesmo mais de um nome para o setor.

O desejo é que ao menos uma das contratações seja de peso. O Vasco tentou Manuel Lanzini, ex-West Ham, e Rodrigo Zalazar, ex-Schalke 04, porém, as negociações não avançaram. O nome de Franco Fagúndez, do Nacional do Uruguai, voltou a ser avaliado, mas a contratação é considerada difícil.

Os nomes indicados por Díaz são tratados em sigilo. Além da contratação para o setor, o Vasco também busca reforços para a lateral esquerda e para a posição de volante. O atacante Lucas Pratto está negociando e pode ser mais um reforço.

Até o momento, o clube carioca finalizou a contratação de três jogadores para o segundo semestre. O Vasco anunciou o zagueiro Maicon, ex-jogador do Santos, o volante Gary Medel, que estava no Bologna, e o atacante Serginho, que deixou o Giresunspor, da Turquia.