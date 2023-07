Novo treinador do Vasco, Ramon Díaz comanda primeiro treino

Rio - Novo técnico do Vasco, Ramon Díaz chegou ao Rio de Janeiro nesta última quarta-feira (12) e já foi a campo nesta quinta (13) para realizar o primeiro treino no novo clube. Mesmo sem ter sido anunciado, o treinador argentino, de 63 anos, comandou a atividade no CT Moacyr Barbosa.

Segundo informações do "ge", o anúncio está por detalhes. Ramon Díaz assinará contrato até o fim de 2024 e chega para substituir Maurício Barbieri, que foi demitido no dia 22 de junho, após a derrota do Vasco diante do Goiás, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Em 19º lugar com nove pontos, o Vasco está quatro pontos atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Após a derrota para o Cruzeiro, no último sábado (8), em São Januário, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 23, contra o América-MG, em Belo Horizonte.