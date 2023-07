Medel exalta torcida e promete 'entregar o melhor' pelo Vasco

Rio - Terceiro reforço contratado pelo Vasco para o segundo semestre, o volante Gary Medel, de 35 anos, foi apresentado na tarde desta quinta-feira. O veterano agradeceu a oportunidade no Cruz-Maltino, exaltou a força da torcida e detalhou suas características para os torcedores.

"Primeiramente agradecer a esse grande clube. Estou muito contente por viver essa experiência. Obviamente o Vasco é um clube muito grande. Estou muito contente por isso. Sei que a torcida se entrega 100% e sei que vou representá-los também. Eu me defino como aguerrido, que se doa sempre pelos companheiros, pelo clube. Vou entregar o melhor nessa experiência. Me sinto bem fisicamente e mentalmente", afirmou.

Ao assinar com o Vasco até o fim de 2024, Medel encerrou uma passagem de 12 temporadas atuando no futebol europeu em clubes como Sevilla, Cardiff, Inter de Milão, Besiktas e Bologna. O chileno exaltou a qualidade do futebol brasileiro.

"Quando se compara o campeonato chileno com o brasileiro, estamos em um nível muito alto. O que eu quero para mim é estar nessa competição, que é super competitiva. Isso me leva a estar com grandes jogadores, me leva a estar na seleção também", finalizou.