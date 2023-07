Com concorrência de equipes da Série A, Vasco recua em negociação com Lucas Pratto

Rio - A negociação entre o Vasco e Lucas Pratto pode ter um desfecho negativo. De acordo com informações do portal "Goal", o clube carioca recuou em relação a proposta pelo atacante, após, o argentino também receber consultas de clubes da Série A como América-MG, Grêmio e Santos.

O Cruz-Maltino não deseja entrar em um leilão pelo atacante. Lucas Pratto, de 35 anos, deixou o Vélez recentemente e ainda não definiu qual será o seu destino. A proposta do clube carioca pelo atacante foi feita no mês passado.

Formado na base do Boca Juniors, Lucas Pratto teve seu primeiro grande destaque no futebol defendendo a Universidad Católica em 2010 e 2011. Após uma rápida experiência no futebol italiano, ele defendeu o Vélez pela primeira vez de 2012 a 2015. Lucas Pratto atuou no futebol brasileiro entre 2015 e 2018, quando teve passagens por Atlético-MG e São Paulo. Seu melhor momento foi no Atlético-MG.

Depois de atuar pelo clube paulista, o argentino jogou pelo River Plate, Feyenoord, da Holanda, até voltar ao Vélez em 2021. Na atual temporada, vestindo a camisa do Vélez, o argentino entrou em campo em 20 partidas, fez três gols e deu apenas uma assistência.