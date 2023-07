Nome de Medel aparece no BID e chileno está apto para estrear pelo Vasco

Um dos reforços do Vasco nesta janela de transferências, o volante Gary Medel, está regularizado para estrear pelo Cruz-Maltino. O nome do chileno apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e ele pode estar em campo contra o Athletico-PR, no próximo dia 23.

Medel foi apresentado pelo Vasco na última quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Em entrrevista coletiva, o chileno afirmou estar buscando a melhor condição física para estrear pelo clube de São Januário.

"Minha última partida foi em 20 de junho pela seleção chilena. Depois tive uns dias de férias. Mas venho treinando. Pouco a pouco vou melhorando fisicamente para estar em condições de jogar. E quero jogar", garantiu o volante.

Medel é um dos três reforços anunciados pelo Vasco nesta janela de transferência. Além dele, o Cruz-Maltino oficializou as contratações do zagueiro Maicon, ex-Santos, e o atacante Serginho, que veio do futebol turco. Os dois estrearam na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no último sábado, em São Januário.

O Vasco volta a entrar em campo no dia 23, contra o Athletico-PR, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tinha um compromisso marcado para o próximo sábado (15), contra o América-MG, mas foi adiado devido ao calendário da Conmebol para os play-offs da Copa Sul-Americana.