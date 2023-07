Clube mexicano faz oferta milionária para comprar Pedro Raul

Rio - Uma das principais contratações do Vasco na temporada, o centroavante Pedro Raul pode estar de malas prontas para o México. Segundo o "SBT", o Toluca fez uma oferta de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões) e tem conversas avançadas com o Cruz-Maltino.

O valor é quase o dobro investido pelo Vasco. O clube desembolsou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) à vista pelo jogador no início do ano. Vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, Pedro Raul chegou com moral mas perdeu espaço e tem sido reserva nos últimos jogos.

Com problemas financeiros, o Vasco avalia a venda. O clube enfrenta problemas financeiros e corre risco de sofrer um 'transfer ban' da Fifa pela falta de pagamentos ao Nacional, do Uruguai, e Tucumán, da Argentina, pelas contratações de Puma Rodríguez e Capasso, respectivamente.

O Toluca busca reforços para a próxima temporada. Recentemente, os mexicanos emprestaram o meia Leo Fernández, um dos destaques do time em 2022/23, para o Fluminense, com opção de compra. Em 2023, Pedro Raul soma 28 jogos e nove gols pelo Vasco.