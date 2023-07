Vasco conversa com clube da Série B por empréstimo de lateral-esquerdo

Jefferson, lateral-esquerdo do Atlético-GO, está na mira do Vasco Alan Deyvid / ACG

O Vasco continua ativo no mercado de transferências e definiu uma nova prioridade: um lateral-esquerdo. Sabendo disso, o Cruz-Maltino iniciou conversas com o Atlético-GO para a contratação de Jefferson, de 26 anos. As informações são do "ge".A negociação com Jefferson seria por empréstimo. O clube goiano avalia internamente a possibilidade de um acordo. O lateral-esquerdo foi revelado pelo Goiás, se transferiu para o Atlético-GO em 2021. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 27 jogos e deu uma assistência.