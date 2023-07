Ramón Díaz é apresentado e pede voto de confiança para reverter situação do Vasco

Rio - O Vasco apresentou o técnico Ramón Díaz, nesta segunda-feira (17), no CT Moacyr Barbosa. O treinador argentino, de 63 anos, assinou contrato até o fim de 2024, e chega com a missão de resgatar o time na temporada. O Cruz-Maltino é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro e venceu apenas duas das últimas 15 partidas. O novo comandante pediu um voto de confiança e apoio para reverter o quadro.

"Agradeço ao clube pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre quis vir ao Brasil porque é um futebol competitivo, onde a competência é muito alta. Gosto muito disso. Vai ser um ano importante para nós e temos que estar juntos para sair dessa situação. Temos que pensar grande. Não temos que pensar só hoje, mas no futuro. Necessitamos de muito trabalho e dedicação", disse.

Ramón Díaz chega para substituir Maurício Barbieri que foi demitido no dia 22 de junho. Quase um mês depois, o Vasco conseguiu acertar com um novo treinador. O comandante argentino desembarcou no Rio de Janeiro no último dia 12 e comandou a primeira atividade já no dia seguinte, mesmo sem ter sido anunciado. O treinador afirmou que o primeiro contato com o elenco foi positivo.

"Eles estão entendendo que temos uma responsabilidade muito grande com o clube e com os torcedores. Isso provoca muita grana no que temos trabalhado. Me impressionou muito a vontade que (o grupo) tem para trabalhar e tentar reverter a situação. É um grupo muito humilde e com muita vontade de trabalhar, aprender e crescer. Estamos contentes e vamos tentar sair dessa situação rapidamente", afirmou.

O treinador argentino chega ao Vasco em meio a saída do centroavante Pedro Raúl. Artilheiro do time com nove gols na temporada, o camisa 9 foi um dos maiores investimentos do clube no ano, mas aceitou uma proposta do Toluca, do México, que também é financeiramente vantajosa para o Cruz-Maltino. Ramón Díaz admitiu que tem conversas com a diretoria vascaína para reforçar o elenco.

"Estamos trabalhando muito para reforçar. A primeira coisa que falamos com ele (Paulo Bracks) é que precisamos reforçar a equipe em alguns setores. Não vamos sair falando por aí, nem a posição e nem a quantidade. Mas seguramente vamos reforçar porque a equipe necessita. A torcida que fique tranquila. Nos comprometemos em formar uma equipe competitiva", ressaltou.

Com uma semana livre de trabalho pela frente, Ramón Díaz fará sua estreia no comando do Vasco somente no próximo domingo (23), contra o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, com portões fechados, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino lamentou a ausência dos torcedores, mas contou o que podem esperar do time.

"É uma lástima que não possamos jogar com a nossa torcida. Esperamos que essa suspensão passe o mais rápido possível para mostrar a todo mundo o que é o Vasco. Esta partida (contra o Athletico-PR) será dura para eles e para nós. Temos que conseguir o resultado. Vamos armar uma equipe com muita dinâmica, ritmo e muita pressão", finalizou.