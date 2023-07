Outrora na mira do Vasco, Lyanco se acerta com clube turco

O zagueiro Lyanco, que interessou ao Vasco, está a caminho do futebol turco. Acertado com o Besiktas, ele viajará na quarta-feira, 19, para a Turquia e assinará contrato válido até junho de 2027. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Vale lembrar que o brasileiro pertence ao Southampton, da Inglaterra, e tinha o desejo de jogar no Vasco. No entanto, o Cruz-Maltino não conseguiu se acertar com o clube inglês. O Besiktas, por sua vez, entrou na disputa por Lyanco e conseguiu o acordo tanto com o jogador quanto com os ingleses.

O Gigante da Colinha chegou a oferecer 1 milhão de euros pelo empréstimo de um ano, além da obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros caso o zagueiro batesse metas. O Southampton, contudo, não gostou da obrigação de compra ser através de objetivos e recusou a oferta.