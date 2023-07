Vasco se acerta com o Atlético-GO, e Jefferson fica próximo de ser anunciado

Rio - O Vasco está muito perto de oficializar sua quarta contratação para o segundo semestre. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o Atlético-GO e aguarda o lateral-esquerdo Jefferson para assinar contrato. As informações são do portal "GE".

Jefferson, de 26 anos, será emprestado ao clube carioca até o fim do Estadual de 2024. O jogador está sendo contratado para ser uma opção a Lucas Pitton. O Cruz-Maltino ficou sem reserva para o setor, após o fim do empréstimo de Paulo Victor pelo Internacional.

Formado nas categorias de base do Goiás, Jefferson, de 26 anos, chegou ao Atlético-GO em 2021. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 27 jogos e deu uma assistência pelo Dragão.

Para o segundo semestre, o Vasco já acertou a contratação do zagueiro Maicon, ex-Santos, o volante Gary Medel, ex-Bologna, e o atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia. O clube carioca ainda busca contratações para o meio-campo e para o ataque.