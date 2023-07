Vasco renova com Rodrigo, que será emprestado a time da Série B

Rio - O Vasco renovou, nesta quarta-feira (19), o contrato do volante Rodrigo até novembro de 2025. Em reunião com o representante do jogador também ficou acertado o empréstimo do atleta ao Londrina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. As informações são do "ge".

Rodrigo tinha contrato com o Vasco até novembro de 2024. Agora, o vínculo valerá por mais um ano. A decisão foi tomada pelo diretor esportivo do Cruz-Maltino, Paulo Bracks, junto ao empresário do jogador. No entanto, ele vestirá a camisa de outro time.

O volante já é aguardado em Londrina na manhã de quinta-feira (20) para realizar exames médicos e acertar com o clube do Paraná. O contrato de empréstimo não prevê opção de compra, e o Vasco pode pedir o retorno do jogador a qualquer momento.



Além da renovação com o Vasco e o empréstimo ao Londrina, a reunião também serviu para resolver pendências financeiras que o Cruz-Maltino tinha com o jogador referente aos gatilhos de aumento salarial.

Cria do Vasco, Rodrigo está em sua primeira temporada no futebol profissional. Pelo Cruz-Maltino, ele disputou 20 jogos, sendo 14 deles como titular. Contudo, com a perda de espaço, sua última vez em campo foi no empate com o Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em maio.