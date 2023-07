Atacante uruguaio pede para sair do Peñarol para acertar com o Vasco

Após ter a sua primeira proposta pelo atacante Abel Hernández recusada pelo Peñarol, o Vasco pode ter algo pesando a seu favor na negociação. Segundo o "Lance", o centroavante teria pedido para sair do clube uruguaio para poder acertar com o Cruz-Maltino.

O Peñarol teria prometido ao jogador que o liberaria caso uma nova oferta pelo jogador chegasse a sua mesa. Isso acontece, pois, há dois meses, o clube uruguaio recusou uma proposta do futebol chinês por Abel Hernández.

Além do centroavante uruguaio, o Vasco também negocia com Michael Santos, jogador do Talleres, da argentina. Entretanto, a proposta do Cruz-Maltino ainda não está nos moldes desejados pelos argentinos. Os clubes, porém, mantém contato, e a tendência é que a negociação avance nos próximos dias.

Abel Hernández tem 32 anos e possui passagens por clubes da Europa, como o Palermo, da Itália, e o Hull City, da Inglaterra. Além disso, foi convocado algumas vezes para a seleção do Uruguai, incluindo na Copa do Mundo de 2014 e nas Copa Américas de 2015 e 2016. No Brasil, o uruguaio atuou pelo Internacional e pelo Fluminense.

Na atual temporada, Abel Hernández disputou 19 jogos com a camisa do Peñarol, que é o líder do Campeonato Uruguaio. Nessas ocasiões, o atacante marcou nove gols, sendo o vice-artilheiro dos Aurinegros no ano, atrás da promessa Matías Arezo.