Vasco acerta venda de Pedro Raul para clube mexicano

Rio - O Vasco chegou a um acordo com o Toluca, do México, nesta quinta-feira (20), pela venda do atacante Pedro Raul. Segundo o "ge", o clube carioca aceitou a proposta de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,9 milhões na cotação atual) e já assinou os documentos para finalizar a negociação.

Pedro Raul não estava treinando por causa de uma virose, mas esteve no CT Moacyr Barbosa, nesta última quarta-feira (19), para se despedir dos companheiros. O jogador já estava ciente que o negócio estava bem encaminhado entre as partes e que a saída era questão de tempo.

O centroavante teve uma passagem pelo futebol mexicano em 2021, quando defendeu o Juárez. O Vasco contratou Pedro Raul nesta temporada. O clube carioca pagou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões na cotação de janeiro) ao Kashiwa Reysol, do Japão. Ele somou 28 jogos e nove gols pelo Cruz-Maltino.

Revelado no Botafogo, Pedro Raul foi vendido ao Kashiwa Reysol, do Japão, em 2020, mas não conseguiu se firmar no futebol japonês. Em 2021, ele foi emprestado ao Juárez, do México, e para o Goiás, no ano passado, quando fez 26 gols em 50 jogos e foi o vice-artilheiro do Brasileirão.