Regularizado, Ramón Díaz estreará pelo Vasco contra o Athletico-PR

Rio - Ramón Díaz fará sua estreia como técnico do Vasco contra o Athletico-PR, no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O treinador foi regularizado nesta quinta-feira (20) e está liberado para ficar à beira do campo.



No Brasil desde a última semana, Ramón ainda precisava solucionar questões burocráticas para poder comandar o Vasco, como o visto de trabalho para estrangeiros. No entanto, a situação foi resolvida e o argentino está regularizado na CBF.



Como o jogo do Vasco com o América, que aconteceria no último fim de semana, foi adiado, Ramón terá, ao todo, 10 dias de treinamento antes de encarar o Athletico. Ele já vinha comandando as atividades desde semana passado, quando chegou ao Brasil.



Ramón Díaz foi anunciado pelo Vasco após uma longa procura por treinador, que durou mais de 20 dias. O argentino chega para substituir Maurício Barbieri e assinou até o fim de 2024.