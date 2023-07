Peñarol faz jogo duro com o Vasco e situação de Abel Hernández pode ir para a Fifa

Rio - O atacante Abel Hernández, de 32 anos, deseja deixar o Peñarol para acertar com o Vasco, porém, o centroavante tem contrato e o clube uruguaio não deseja liberá-lo. A situação envolvendo o futuro do veterano pode até mesmo parar na Fifa.

De acordo com informações do programa uruguaio "La Oral Deportiva", o agente de Abel, Pablo Bentacurt, vai exigir a saída do atacante na Fifa por 'justa causa'. O empresário afirmou ter áudios do presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio garantindo que liberaria o centroavante em caso de proposta.

O Vasco propôs um contrato para Abel até dezembro, com a opção de renovação automática, caso o atacante participe de 50% dos jogos oficiais como titular do Vasco durante a vigência do compromisso.



Abel Hernández, de 32 anos, foi revelado pelo Central Español e teve uma passagem pelo Peñarol antes de iniciar sua carreira na Europa. Ele atuou em seis temporadas pelo Palermo, da Itália, em quatro pelo Hull City, da Inglaterra, e uma pelo CSKA, da Rússia. Após passagem pelo futebol árabe, o atacante defendeu o Internacional em 2020.



Em 2021, Abel Hernández teve uma passagem pelo Fluminense. Contratado para ser uma opção a Fred, o atacante alternou bons e maus momentos no clube carioca. No total., ele entrou em campo em 40 jogos, fez 9 gols e deu uma assistência.