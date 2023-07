Vontade de Michael Santos pesa, Vasco fica perto de fechar com o uruguaio

Rio - O atacante Michael Santos, de 30 anos, está mais perto do Vasco. O desejo do jogador de defender o clube carioca tem pesado na negociação, e o acordo do Talleres, da Argentina, com o Cruz-Maltino está próximo. As informações são do portal "GE".

"Sim (a oferta do Vasco é para comprá-lo), só sai dessa forma. Estamos perto (do acordo). O jogador quer ir ao Vasco, admira o clube e Ramón (Díaz, o novo treinador). Não está fechado. Há três opções, e o jogador prefere o Vasco. Vamos ver", disse o presidente do Talleres, Andrés Fassi.

A transferência de Pedro Raul para o Toluca por 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,9 milhões) fez o Vasco ter condições de efetuar a compra de Michael Santos. O uruguaio é o artilheiro do Campeonato Argentino de 2023 com 13 gols.

Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou três reforços para o segundo semestre do Brasileiro. Foram contratados, o zagueiro Maicon, ex-Santos, o volante Gary Medel, ex-Bologna, e o atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia. O clube carioca também está perto de oficializar o lateral-esquerdo do Atlético-GO, Jefferson.