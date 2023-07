Caminhão que transportava novas camisas do Vasco é roubado na Avenida Brasil

Novas camisas do Vasco são vendidas na Web Reprodução

Rio - Um caminhão que transportava as novas camisas do Vasco foi roubado na última quinta-feira (20), na Avenida Brasil, no trecho próximo à entrada para o Complexo da Maré. A logística da distribuição não era de responsabilidade do clube, e sim da Kappa, fornecedora de material esportivo.A expectativa da empresa é que não haja prejuízo imediato. Os uniformes, que foram lançados oficialmente na última quarta-feira (19), devem ser repostos até a próxima semana.Segundo a Polícia Militar, "não houve qualquer tipo de acionamento para o fato relatado". Já a Polícia Civil disse que "até o momento, não localizou registro de ocorrência sobre o caso mencionado".Nas redes sociais, circulam informações de que os itens já estão sendo vendidos, com valores bem inferiores aos cobrados pelo Vasco e pela Kappa.Em 2022, o Flamengo enfrentou o mesmo problema. O caminhão que transportava 25 mil peças da fábrica da Adidas em São Paulo para o Rio também foi roubado.