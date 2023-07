Provável escalação: Vasco deve ter oito alterações para partida contra o Athletico-PR

Rio - O Vasco terá novidades para a partida deste domingo (23), contra o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Na estreia do técnico Ramón Díaz, o Cruz-Maltino deve ir a campo com, pelo menos, oito mudanças em relação ao time que perdeu para o Cruzeiro . As informações são do site "ge".

Na zaga, Ramón não contará com Capasso, suspenso por terceiro cartão amarelo, e tem dúvida quanto à presença de Léo, que não treinou devido à problemas musculares . Zé Vitor e Miranda aparecem como prováveis substitutos.

Já no setor de meio-campo, o chileno Medel deve fazer sua estreia e formar trio com Zé Gabriel e Jair. Sem Pedro Raul, vendido ao Toluca, do México, Figueiredo foi deslocado para a função.

Com isso, a provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma, Miranda, Zé Vitor (Léo) e Lucas Piton; Medel, Zé Gabriel, Jair, Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo.