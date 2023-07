Luiz Mello deixa função de CEO da SAF do Vasco

Rio - Vivendo uma situação extremamente delicada, o Vasco anunciou uma mudança na manhã desta terça-feira. Luiz Mello não é mais CEO da SAF do clube carioca. Ele será substituído por Lúcio Barbosa, diretor financeiro, que assume o cargo de forma interina.

"Quero agradecer a Luiz Mello por seus esforços nos últimos dois anos, principalmente durante a transição do clube para a SAF. Também quero agradecer a Lucio Barbosa, que terá todo o apoio de nossa equipe de profissionais de classe mundial para comandar a evolução do clube. Como todos os que se importam profundamente com o Vasco da Gama, quero ver resultados melhores do que vimos até agora nesta temporada. Gostaria de garantir aos nossos incríveis torcedores que todos os envolvidos com o clube estão trabalhando duro todos os dias para deixá-los orgulhosos e estou confiante de que começaremos a mostrar melhores resultados em breve", afirmou Josh Wander, proprietário da 777 Partners.

O nome de Luiz Mello contava com uma rejeição muito grande dos torcedores do Vasco. O fato dele ter sido sócio do Flamengo fazia com que muitos vascaínos o relacionassem com o clube rival. Também havia muitas críticas internas em relação ao seu trabalho.

O Vasco vive situação extremamente delicada no Brasileiro. Com apenas nove pontos, o equipe carioca é a última colocação na Série A. O Cruz-Maltino sofreu dez derrotas em 15 jogos pela competição.