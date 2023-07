Em reunião, SAF do Vasco assume compromisso por reforços urgentes

O encontro contou com lideranças da 777 Partners, como o Josh Wander, líder do grupo, demais membros da gestão e o Diretor-Esportivo Paulo Bracks.

Na reunião, foi dada carta branca para Bracks fazer os investimentos necessários e fechar com reforços na última semana da janela de transferências. O entendimento é de urgência, já que o Vasco não reage no Campeonato Brasileiro e vê de perto as chances de um novo rebaixamento para a Série B. As informações são do "ge".

Além das contratações engatilhadas, como as dos meias Paulinho Paula e Praxedes, e do lateral-esquerdo Jefferson, houve consenso sobre entregar o que foi pedido pelo novo técnico Ramón Díaz: um meio-campista armador para ser titular e um centroavante com o mesmo status.