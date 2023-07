Vasco tem interesse na contratação de zagueiro brasileiro que atua no Sporting Cristal, do Peru

Peru - No mercado em busca de reforços para se recuperar na temporada, o Vasco é um dos interessados na contratação do zagueiro brasileiro Ignácio da Silva, que pertence ao Sporting Cristal, do Peru. A informação é do jornalista argentino Lisandro Santangelo.

Ainda de acordo com o jornalista, o jogador foi procurado pelo Racing-ARG e por clubes mexicanos, além do Cruz-Maltino. O jogador tem contrato até o fim de 2023, e os peruanos escutam ofertas pelo atleta na intenção de não perdê-lo de graça ao término do vínculo.

Com 25 gols sofridos em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco de Ramón Díaz possui sete jogadores no seu plantel como opção para a zaga que são: Léo, Lyncon, Maicon, Robson Bambu, Capasso, Miranda e Zé Vitor.

Aos 26 anos, Ignácio da Silva teve passagens no futebol brasileiro pelo Bahia, CSA e Chapecoense. O zagueiro chegou ao Sporting Cristal, no início de 2023, por indicação do técnico Tiago Nunes. No clube peruano o atleta atuou em 31 jogos e marcou três gols, dois deles na Libertadores deste ano.