Clube saudita demonstra interesse em Michael Santos, e atacante do Talleres fica mais distante do Vasco

Rio - A negociação do Vasco com o Tallares, da Argentina, pela contratação de Michael Santos pode ter ficado mais complicada. De acordo com informações do jornalista argentino Germán García Grova, da TYC Sports, o Al-Khaleej, da Arábia Saudita, entrou na disputa pelo atacante e fez uma proposta superior.

De acordo com ele, o clube saudita teria oferecido algo em torno de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 16,53 milhões) e proposta um contrato de quatro anos pelo atacante, de 30 anos. Com isso, o Cruz-Maltino teria que aumentar a proposta para ficar com o atacante.

Artilheiro do Campeonato Argentino, Michael Santos deseja jogar no Vasco. O atacante, de 30 anos, acredita que disputar o Brasileirão será uma ótima vitrine para uma convocação para a seleção do Uruguai.

Até o momento, o Cruz-Maltino oficializou a contratação de cinco reforços para o segundo semestre. O Vasco já anunciou o zagueiro Maicon, ex-jogador do Santos, o volante Gary Mendel, ex-Bologna, os meias Paulinho, ex-Al-Shabab, Bruno Braxedes, ex-Bragantino, e o atacante Serginho, ex-Giresunspor, da Turquia.