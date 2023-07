Paulinho agradece chance no Vasco e exalta Ramón Díaz: 'Está nos dando muita confiança'

Rio - Reforço do Vasco para a disputa do Brasileiro, Paulinho, de 26 anos, está de volta ao futebol brasileiro após passar por clubes portugueses e da Arábia Saudita. O meia chega ao Cruz-Maltino em um momento complicado, com a equipe na zona de rebaixamento, precisando de uma reação imediata. O jogador se disse pronto para o desafio.

"Agradeço ao Vasco por essa grande oportunidade. É um momento muito especial na minha vida e para a minha família. Está sendo muito especial ter a minha família junto comigo. Entendemos que é um grande projeto. Meu pai é um vascaíno nato e eu também, desde criança", afirmou.

No Vasco, Paulinho terá o oportunidade de trabalho com Ramón Díaz, treinador que também estava recentemente trabalhando na Arábia Saudita. O apoiador fez muitos elogios ao argentino.

"Sabemos que estamos em um momento delicado. Temos que trabalhar no dia a dia. Está sendo uma oportunidade trabalhar com o Ramón Díaz. Joguei contra ele na Arábia Saudita. Mas ele está nos dando muita confiança. O trabalho está muito bom. Temos tudo para melhorar no campeonato", disse.