Paulinho surge no BID e está liberado para estrear pelo Vasco contra o Corinthians

Rio - O Vasco conseguiu regularizar mais um reforço para a partida contra o Corinthians, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O meia Paulinho teve seu nome publicado no BID nesta sexta (28) e está liberado para estrear.



Além de Paulinho, Praxedes e Sebastían Ferreira também devem entrar em campo pela primeira vez com a camisa cruz-maltina. A dupla será titular, mas Paulinho deve começar no banco de reservas.



“Não estou 100% fisicamente, mas estou perto disso. Professor conversou comigo, a ideia dele é ir entrando pouco a pouco para chegar no meu ritmo. Mas falta pouquinho para chegar nos meus 100%”, disse o meia em sua apresentação.