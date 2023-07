Vasco inicia tratativas pela contratação de Diego Costa, ex-atacante do Atlético de Madrid

Rio - Em busca de mais um reforço para o ataque, o Vasco iniciou conversas pela contratação de Diego Costa, ex-jogador do Wolpherhampton, da Inglaterra. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, as negociações ainda estão em fase inicial, mas sua família deseja voltar para o Brasil.

Diretor executivo do Vasco, Paulo Bracks ligou para o jogador diretamente. O atacante, de 34 anos, tem propostas da Inglaterra e mundo árabe. Para o setor, o Cruz-Maltino já contratou Sebastián Ferreira, mas a negociação com Michael Santos, do Talleres, complicou.

De acordo com informações do jornalista, os valores ainda vão ser colocados na mesa e, além disso, o processo de convencimento do Vasco vai ser extremamente importante para que Diego Costa tope defender o clube carioca.

Com passagens pela base do Barcelona Esportivo, de São Paulo, Diego Alves saiu muito cedo do futebol brasileiro e foi atuar em Portugal. Em 2007 foi contratado pelo Celta de Vigo e iniciou sua carreira na Espanha. Destaque do Atlético de Madrid, a partir de 2012, o brasileiro se naturalizou espanhol e defendeu a Fúria na Copa de 2014. Ele ainda atuou Chelsea por três temporadas e depois voltou ao Atlético de Madrid.

Em 2021, Diego Costa voltou ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG. O atacante fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas não teve o brilho esperado. Na última temporada europeia, defendendo o Wolpherhampton, o jogador atuou em 25 jogos e fez um gol.