Novo técnico de basquete do Vasco, Léo Figueiró vê projeto forte a longo prazo: 'Estruturar de novo'

Rio - O retorno do Vasco da Gama ao basquete tem como lema manter os pés no chão para dar longa vida ao projeto. Voltando com o time adulto para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB) após quatro temporadas, o Cruz-Maltino contratou o renomado técnico Léo Figueiró, ex-jogador e treinador com passagem marcante pelo Botafogo. Em entrevista, o novo comandante ressaltou que é momento de pensar a longo prazo.

Léo Figueiró, pelo Botafogo, levou o time às semifinais do NBB 11 e conquistou o título da Liga Sul-Americana de Basquete em dezembro de 2019. Como o cenário é diferente, ele, ao site "ge", explicou os passos do retorno do Gigante da Colina.

"O Vasco tem objetivos bem claros e os principais deles são fora da quadra. Vamos nos estruturar de novo, administrar bem esse departamento do time adulto, montar uma planilha responsável e cumprir com ela. (...) Dentro de quadra vamos ter uma equipe bem aguerrida e, nesse primeiro ano, vamos tentar ao menos participar dos playoffs do NBB", disse Léo.

Em sua última temporada ativo na modalidade, o Vasco enfrentou problemas graves quanto ao pagamento dos salários dos jogadores, teve problemas judiciais e precisou encerrar a equipe. Figueiró não mostrou preocupação com o tema e indicou confiança na atual gestão do esporte, que conseguiu acordo de patrocínio com a empresa "R10 Score", sendo o "R10 Score Vasco".

"O que a gente tem no Vasco é uma gestão muito aberta pelo Gegê e pelo Magno, que são as pessoas que estão na parte administrativa. Eles sempre abrem o que está acontecendo. O Vasco hoje monta um time com o dinheiro todo da temporada assinado. Todos os patrocinadores e receitas vinculadas a contratações estão acertadas. A única chance de acontecer algum problema é se alguém que assinou o contrato não pagar", destacou o técnico, que estava no Corinthians.

O Botafogo é outro clube carioca que está de volta ao NBB, como adiantado pela reportagem do O Dia , e chegou a procurar Léo Figueiró, que confirmou as conversas, mas disse que o clube vive outro momento e seu retorno não seria o mais indicado para a realidade.

"Tenho muita proximidade com o Botafogo desde pequeno, o clube queria que eu voltasse, mas eu acredito que o Botafogo nesse momento está num processo que não seria a melhor escolha nesse momento. O Carlos Salomão (diretor) está fazendo um bom trabalho lá, está tentando reestruturar, mas às vezes você precisa ser um pouco conservador nesse retorno, se você não estiver bem preparado você pode perder a coisa a médio e a longo prazo. Acho que ele está fazendo tudo corretamente, mas eu acho que não seria o momento."

Até o momento, o Vasco anunciou sete reforços: Os armadores Alexsander Vernizzi, Matheus Eugeniusz e Cauê Verzola, os alas Rafael Paulichi, Fabrício e Humberto, além do pivô "Serjão". O elenco também deve contar com jovens que disputaram a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), da categoria sub-22.