Ramón Díaz vê evolução do Vasco mesmo com derrota, mas destaca pressão: 'Temos que trabalhar'

São Paulo - Em seu segundo jogo no comando do Vasco, o técnico Ramón Díaz lamentou a derrota por 3 a 1 para o Corinthians , na Neo Química Arena, citou momento de pressão que vive a equipe na última colocação do Brasileirão e apontou evolução mesmo com novo resultado negativo. Para o comandante, o Cruz-Maltino precisa alinhar a confiança para conquistar o objetivo de sair da degola.

"Existe a evolução. Temos que seguir trabalhando, há muito o que fazer. Temos que dar principalmente mais confiança para a equipe porque tivemos situações, mas não concluímos. Tivemos uma muito clara que poderia ter nos dado o empate. No segundo tempo competimos bem. Sem contundência, mas competimos. Temos que trabalhar muito para poder tranquilizar o time, que está muito pressionado. Necessitamos de tempo e trabalho. Temos que trabalhar em todos os sentidos. Temos que trabalhar o animo e futebolisticamente", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Ramón Díaz bateu na tecla de que o Vasco precisa de tranquilidade para reverter a grave crise na metade da temporada. São 11 derrotas nos últimos 10 jogos.

"Temos que dar tranquilidade, porque no momento em que empatamos, dava 25 minutos para poder recuperar. Mas aí tivemos uma saída ruim, uma bola para trás e estávamos muito abertos. Temos que transmitir a equipe tranquilidade para resolver situações a nosso favor. Temos que seguir trabalhando muito", destacou.

O jogo contra o Corinthians marcou as estreias de Praxedes e Paulinho, meio-campistas, e do atacante Sebastián Ferreira. O primeiro conseguiu mostrar suas credenciais distribuindo o jogo, o segundo acabou cometendo o pênalti logo após o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, enquanto o terceiro perdeu boa oportunidade na primeira etapa.

"Paulinho está muito bem, Seba teve uma grande chance para converter em gol. Seguramente, os reforços com muito trabalho vão nos levar aos resultados que queremos."

Lanterna do Brasileirão com apenas nove pontos somados em 16 jogos disputados (há uma partida atrasada contra o América-MG), o Vasco volta a campo no próximo domingo (6), contra o Grêmio, com local a ser definido pela CBF em meio à interdição de São Januário para jogos com público.