Vasco encaminha chegada de Robert Rojas, zagueiro do River Plate

Rio - O Vasco deu mais alguns passos e está perto de concretizar a contratação de mais um reforço para o segundo semestre. Trata-se do zagueiro paraguaio Robert Rojas, do River Plate, que tem conversas avançadas com o Cruz-Maltino.

Robert Rojas, de 27 anos, a princípio, chegará ao Vasco da Gama com um contrato de empréstimo, tendo o clube a opção de compra alinhada junto aos argentinos. Os trâmites precisam ser resolvidos até a próxima quarta-feira (2), dia que marca o encerramento da janela de transferências. As informações são do "ge".

O zagueiro defende o River Plate desde 2019 e também esteve na mira do Botafogo nas últimas semanas. O defensor, que também pode atuar como lateral-direito, foi titular em grande parte de sua passagem pelos "Millonarios", mas sofreu uma grave lesão em 2022 que o afastou por 10 meses das atividades.

A possível contratação já conta com o aval do técnico Ramón Díaz, que tem participado das negociações apresentando projeto esportivo e cenários no Vasco.