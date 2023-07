Vasco aparece com mais de 84% de chances de ser rebaixado

Rio - A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro está cada vez mais desesperadora. Após o fim da 17ª rodada, o Cruz-Maltino, que foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians, no último sábado (29), na Neo Química Arena, aparece em estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com 84,8% de chances de ser rebaixado pela quinta vez em sua história.



Atualmente, o Vasco é o lanterna do Brasileirão. O Cruz-Maltino somou apenas nove pontos nas 17 rodadas que foram disputadas até aqui e está sete pontos atrás do Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento.



Dentro de campo, o desempenho do Vasco não tem dado esperanças ao torcedor para uma recuperação. Neste ano, o Gigante da Colina perdeu, inclusive, sua força em casa. Em todos os cinco jogos do Brasileirão disputados em São Januário, o time carioca foi derrotado e não marcou gols.



No próximo domingo (6), o time de Ramón Díaz tentará iniciar uma reação contra o Grêmio, em São Januário. A bola rola às 16h (de Brasília).