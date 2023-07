Paulo Bracks viajará à Espanha para tentar convencer Diego Costa a aceitar oferta do Vasco

Rio - O Vasco não medirá esforços para contratar o atacante Diego Costa. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o diretor de futebol Paulo Bracks viajará à Espanha para tentar convencer o jogador a aceitar a proposta do time carioca.



Bracks acredita que terá mais chances de fechar com Diego Costa se a conversa com o jogador acontecer pessoalmente. Como o o fechamento da janela não interfere no negócio, já que o jogador está livre no mercado, o dirigente embarcará para a Europa.

Vale lembrar que, recentemente, o Vasco perdeu dois atacantes de seu elenco. Pedro Raul se transferiu para o Tolouca, do México, enquanto Eguinaldo seguiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nesta janela, o clube fechou com o argentino Sebatián Ferreira para a posição.

Com passagens pela base do Barcelona Esportivo, de São Paulo, Diego Costa saiu muito cedo do futebol brasileiro e foi atuar em Portugal. Em 2007 foi contratado pelo Celta de Vigo e iniciou sua carreira na Espanha. Destaque do Atlético de Madrid, a partir de 2012, o brasileiro se naturalizou espanhol e defendeu a Fúria na Copa de 2014. Ele ainda atuou Chelsea por três temporadas e depois voltou ao Atlético de Madrid.



Em 2021, Diego Costa voltou ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG. O atacante fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas não teve o brilho esperado. Na última temporada europeia, defendendo o Wolpherhampton, o jogador atuou em 25 jogos e fez um gol.