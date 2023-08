River Plate volta atrás e não emprestará zagueiro ao Vasco

Rio - A negociação entre Vasco e River Plate pelo zagueiro Robert Rojas teve uma reviravolta nesta terça-feira (1). Após as partes se acertarem pelo empréstimo, o Cruz-Maltino viu a negociação travar e não contratará mais o defensor.



Desde a última semana, o Vasco aguardava apenas uma documentação da federação argentina para concluir o negócio. No entanto, nas últimas horas, o River Plate exigiu uma renovação para autorizar o empréstimo de Rojas, o que foi negado pelo zagueiro.



Pelo acordo, o Vasco pagaria US$ 1 milhão pelo empréstimo de um ano, com obrigação de compra no valor de US$ 3,5 milhões caso Rojas atuasse em 60% dos jogos.



Caso ainda queira contratar um zagueiro, o Vasco terá que correr contra o tempo, já que a janela de transferências fecha nesta quarta (1). O Cruz-Maltino também tenta trazer um meia ofensivo e um atacante.