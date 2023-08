Com Diego Costa negociando, Vasco ainda mantém esperança por camisa 10

Rio - Faltando pouco tempo para o fim da janela de transferências, o Vasco tem a negociação com o atacante Diego Costa em andamento, porém, de acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino segue com a expectativa de contratar um camisa 10.

Para o segundo semestre, o clube carioca anunciou três reforços para o meio-campo: Gary Medel, Bruno Praxedes e Paulinho. Porém, o Vasco deseja contratar um armador que chegue para ser titular. Lanzini, Zalazar e Franco Fagúndez foram tentados, sem sucesso.

Até o momento, o clube carioca anunciou sete reforços para o segundo semestre. Além dos três jogadores para o meio-campo, o Cruz-Maltino contratou o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, e os atacantes Serginho e Sebastían Ferreira.