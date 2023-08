Vasco avança em conversas por atacante argentino e corre para fechar o negócio

Rio - O Vasco avançou nas negociações com o Belgrano, da Argentina, pela contratação do atacante Pablo Vegetti, de 34 anos. Agora, o Cruz-Maltino corre para tentar regularizar o jogador antes do fechamento da janela de transferências, que acontece nesta quarta-feira (2).



Até a noite da última terça-feira (1), o clima era de pessimismo no Vasco por novas contratações. No entanto, o cenário mudou nas últimas horas e a chegada de Vegetti depende apenas do clube carioca conseguir inscrevê-lo até às 23h59 (de Brasília) desta quarta.



O Vasco se dispôs a pagar 1 milhão de dólares para ter Pablo Vegetti. O Belgramo topa negociar por esse valor, mas quer se certificar de que o Cruz-Maltino cumprirá o acordo.



Vegetti foi o artilheiro do último Campeonato Argentino, com 13 gols. No Belgramo desde 2019, o atacante já balançou as redes em 59 oportunidades.