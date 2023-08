Pablo Vegetti, sobre a ida ao Vasco: 'É um grande passo para mim'

Argentina - Antes de embarcar para dar início a viagem rumo ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco, o atacante Pablo Vegetti conversou rapidamente com a imprensa argentina ainda no aeroporto. Na entrevista, ele se despediu do Belgrano, se emocionou ao falar do clube e também comemorou o acerto com o Cruz-Maltino.

"Estou um pouco emocionado. Passei muitos anos no clube. Gostaria de estar aqui de outra maneira, foi tudo muito rápido. Mas é um grande passo para mim, os dirigentes entenderam. Agradeço a eles. É difícil falar, vivi muitas coisas no clube, mas entendi que era o momento de dar um passo adiante", disse o jogador.

Vegetti embarcou para viajar na noite desta quinta-feira. Ele sai de Córdoba e irá até Buenos Aires, onde passará a noite. Na quinta, 03, ele é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato.

O Vasco pagará 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação atual) ao Belgrano por Vegetti, que firmará contrato válido por dois anos. O Gigante da Colina precisará concluir os tramites da transação até às 23h59 desta quarta-feira.