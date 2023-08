Vasco acerta volta do atacante Rossi

Rio - O Vasco está perto de anunciar mais um reforço para o segundo semestre. O atacante Rossi, de 30 anos, que defendeu a equipe em 2019, estava sem clube, e acabou topando a oferta para voltar ao Cruz-Maltino. Ele é esperado nesta sexta-feira para assinar contrato. As informações são do portal "LANCE".

Com passagens pela base do Fluminense, Rossi se profissionalizou pela Ponte Preta. O atacante passou por clubes brasileiros importantes como Paraná, Goiás, Chapecoense e Internacional, até chegar no Vasco em 2019. Em uma temporada no clube carioca, Rossi atuou em 41 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências. No ano seguinte, acertou com o Bahia.

Nas últimas duas temporadas, Rossi atuou pelo Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. No total, o atacante entrou em campo em 23 jogos e fez nove gols. A última vez que entrou em campo pelo clube árabe foi em fevereiro de 2023.

O atacante vai ser o nono reforço do Vasco para o segundo semestre. Antes dele, o Cruz-Maltino fechou com o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Bruno Praxedes e Paulinho e os atacantes Serginho, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti.