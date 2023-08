Pablo Vegetti chega ao Rio para se apresentar ao Vasco

Pablo Vegetti já está no Rio para se apresentar no CT Moacyr Barbosa e iniciar os treinos no Vasco. Nova esperança de gols do time, ele foi recebido por alguns torcedores nesta quinta-feira (3) no Aeroporto Tom Jobim/Galeão e deu rápida entrevista à imprensa.



Leia mais: Vasco acerta retorno do atacante Rossi

"Estou muito contente de chegar, agora é treinar para jogar o mais rapidamente possível. Estou muito bem (fisicamente), vinha jogando. Vamos oferecer muito sacrifício para a equipe sair do lugar onde está, é um momento complicado", afirmou o atacante.



participação do técnico Ramón Díaz, que conversou com o jogador antes do acerto.

A contratação de Pablo Vegetti, de 34 anos, foi de última hora e teve a, que conversou com o jogador antes do acerto.

"É um prazer (trabalhar com Díaz), um grande treinador. Espero poder dar o melhor para que o clube saia do lugar onde está", completou o jogador, que já assinou contrato válido até o fim de 2025.



A diretoria da SAF do Vasco precisou correr contra o tempo para conseguir acertar a contratação antes do fechamento da janela de transferências, que foi na quarta-feira (2). O Belgrano receberá por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) em três parcelas.



Para estrear, entretanto, Pablo Vegetti ainda precisa esperar que o Vasco resolva as últimas questões burocráticas para que seu nome seja regularizado na CBF.



O atacante argentino foi o oitavo reforço do Vasco nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, os meios de campo Praxedes, Paulinho e Medel, e os atacantes Serginho e Sebastian Ferreira.

E o atacante Rossi será a nona novidade no Cruz-Maltino para tentar fugir da zona de rebaixamento.