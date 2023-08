Negociações com Diego Costa esfriam e centroavante não deve jogar pelo Vasco

Com a contratação do centroavante argentino Pablo Vegetti, o ataque deixou de ser uma prioridade para o Vasco nesta janela de transferências. Com isso, as conversas do clube com Diego Costa esfriaram e o brasileiro naturalizado espanhol não deve mais vir ao Cruz-Maltino. As informações são do "ge".

O diretor da SAF do Vasco, Paulo Bracks, planejava viajar para Madri para negociar com Diego Costa nesta semana. Entretanto, a viagem não aconteceu. O último contato do dirigente com o atacante foi na segunda-feira, porém, desde então, as duas partes não se falaram mais.

O Vasco acertou com nove reforços nesta janela de transferências até agora. São eles os defensores Maicon e Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Praxedes e Paulinho Paula e os atacantes Rossi, Pablo Vegetti, Sebastian Ferreira e Serginho.

As buscas do Vasco por novas contratações, entretanto, ainda não se encerraram. O clube ainda busca um camisa 10 e um zagueiro que jogue pela direita para encerrar as movimentações no mercado.