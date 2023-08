Belgrano informa valor da venda de Pablo Vegetti ao Vasco

Rio - Nesta quinta-feira, 03, o Belgrano oficializou a transferência de Pablo Vegetti para o Vasco e revelou o valor da venda. De acordo com o clube de Córdoba, a operação foi concluída em 1,1 milhão de dólares (quase R$ 5,4 milhões na cotação atual). Os argentinos ainda informaram que a negociação foi realizada "a pedido expresso do jogador".

VEJA A NOTA DO BELGRANO

O Club Atlético Belgrano oficializa a transferência de Pablo Vegetti para o Vasco da Gama pelo valor de 1.100.000 dólares.



A operação foi realizada a pedido expresso do futebolista, que afirmou ser este o momento de continuar a sua carreira profissional no clube brasileiro.



Em nome de todos de Belgrano, agradecemos ao Pablo por tudo que nos proporcionou ao longo de sua trajetória em nossa instituição; com empenho, identificação e alta performance, para se posicionar como o segundo maior artilheiro dos torneios da AFA.



Desejamos sucesso para o que está por vir. Até sempre, Toro!

VEGETTI NO VASCO

A contratação de Pablo Vegetti, de 34 anos, foi de última hora e teve a participação do técnico Ramón Díaz, que conversou com o jogador antes do acerto. Ele, aliás, desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã e conversou rapidamente com a imprensa no Galeão.

"Estou muito contente de chegar, agora é treinar para jogar o mais rapidamente possível. Estou muito bem (fisicamente), vinha jogando. Vamos oferecer muito sacrifício para a equipe sair do lugar onde está, é um momento complicado", afirmou o atacante.

O atacante argentino foi o oitavo reforço do Vasco nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram: o zagueiro Maicon; o lateral-esquerdo Jefferson; os meio-campistas Praxedes, Paulinho e Medel; e os atacantes Serginho e Sebastian Ferreira.