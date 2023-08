Rossi se vê bem fisicamente e faz pedido para os torcedores do Vasco: 'Não nos abandonem'

Rio - Ainda não anunciado oficialmente, o atacante Rossi, de 30 anos, chego ao Rio e já falou como jogador do Vasco. O atleta, que defendeu o clube carioca em 2019, afirmou que seguiu acompanhando o Cruz-Maltino mesmo distante e pediu para os torcedores acreditarem na recuperação no Brasileiro.

"Não perdi uma partida do Vasco desde que sai do clube. Gostaria de pedir para os torcedores não abandonarem a equipe. Iremos nos esforçar para sair dessa situação. Estava me dedicando, treinando forte. Estou pronto para ajudar", afirmou.

Com passagens pela base do Fluminense, Rossi se profissionalizou pela Ponte Preta. O atacante passou por clubes brasileiros importantes como Paraná, Goiás, Chapecoense e Internacional, até chegar no Vasco em 2019. Em uma temporada no clube carioca, Rossi atuou em 41 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências. No ano seguinte, acertou com o Bahia.

Nas últimas duas temporadas, Rossi atuou pelo Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. No total, o atacante entrou em campo em 23 jogos e fez nove gols. A última vez que entrou em campo pelo clube árabe foi em fevereiro de 2023.



O atacante vai ser o nono reforço do Vasco para o segundo semestre. Antes dele, o Cruz-Maltino fechou com o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Bruno Praxedes e Paulinho e os atacantes Serginho, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti.