Vasco anuncia a contratação de Pablo Vegetti até julho de 2024

se apresentou na quinta-feira (3),

O Vasco oficializou a contratação de Pablo Vegetti, que(3), quando chegou ao Rio . O atacante argentino, de 34 anos, assinou contrato até o fim de julho de 2024.





Artilheiro do Campeonato Argentino na temporada passada, com 13 gols, Vegetti chega para suprir a saída de Pedro Raul, negociado com o Toluca, do México. O atacante estava no Belgrano, que receberá 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) em três parcelas.



A negociação contou com a participação decisiva do técnico do Vasco, Ramón Díaz, para o acerto antes do fechamento da janela de transferências, que aconteceu na quarta-feira (2).



Pablo Vegetti é o novo reforço do Gigante da Colina! #VascoDaGama pic.twitter.com/1CigyUfodl — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 4, 2023

Vegetti é a oitava contratação confirmada pela SAF vascaína, que já acertou com a nona: Rossi. Antes deles, chegaram o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, os meios de campo Praxedes, Paulinho e Medel, e os atacantes Serginho e Sebastian Ferreira.



Natural de Santo Domingo (ARG), Vegetti iniciou a carreira no San Carlos (ARG) e passou por Rangers (CHI), Ferro Carril (ARG), Gimnasia (ARG), Colón (ARG), Boca Unidos (ARG), Instituto (ARG) e Belgrano (ARG). E agora no Vasco, terá a chance de jogar pelo primeiro grande clube na carreira.



Ficha técnica da nova contratação do Vasco



Nome completo: Pablo Ezequeil Vegetti Pfaffen

Apelido: Pablo Vegetti

Data de Nascimento: 15/10/1988

Local de Nascimento: Santo Domingo (ARG)

Posição: Atacante

Clubes: San Carlos (ARG), Rangers (CHI), Ferro Carril (ARG), Gimnasia (ARG), Colón (ARG), Boca Unidos (ARG), Instituto (ARG) e Belgrano (ARG)