Justiça nega solicitação do Vasco, e São Januário continuará com portões fechados contra o Grêmio

A Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido do Vasco de ter crianças, mulheres e deficientes físicos em São Januário para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (06), às 16h, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a desembargadora Renata Machado Cotta, não há como garantir a segurança apenas com a proibição de homens no estádio. As informações são do portal "Lance".

"Inobstante se reconheça que a grande maioria dos atos conflituosos recorrentemente observados em decorrência de partidas futebolísticas são provocados por homens, seria leviano concluir pela impossibilidade total de que mulheres ou pessoas portadoras de alguns tipos de deficiência provoquem tumulto, ou, venham a confrontar violentamente com torcedores do time rival", afirmou Renata.

Na solicitação feita pelo Vasco, foram protocolados documentos que garantiriam a segurança de São Januário. Além disso, o Cruz-Maltino recebeu um pedido da TV Globo para participar da campanha do "Criança Esperança". A proposta contempla em usar a logo no uniforme de jogo no jogo contra o Grêmio, a doação de R$ 1 a cada ingresso ao projeto e a transmissão da arte e mídias sociais no telão do estádio durante o jogo.



O Vasco não conta com o seu público desde a derrota para o Goiás, em junho. A decisão foi tomada após uma grande confusão após o término da partida, que contou com confronto de torcedores com policiais e depredamento de São Januário. Desde então, o atual lanterna do Campeonato Brasileiro disputou cinco jogos, conseguiu uma vitória e perdeu os outros quatro.